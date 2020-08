Nikol Pachinian en visite dans la région de Gegharkunik : l’Arménie devient un grand chantier de construction

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian était lundi 17 août en visite d’ispection dans la région de Gegharkunik bordant le lac Sevan.

Sur sa page facebook Nikol Pachinian a écrit après sa visite « Aujourd’hui dans les villages d’Arménie c’est la révolution du développement. Les personnes sortent de leur domicile et voient devant eux des routes goudronnées de qualité et voient les canalisations d’eau et l’éclairage public. Cela me fait dire que l’Arménie devient un grand chantier de construction ». Le Premier ministre arménien s’est déclaré assez satisfait de sa visite dans la région de Gegharkunik. Nikol Pachinian écrit « En 2018 nous avons mis en place des projets stratégiques. Les routes bordant le lac Sevan devaient être d’un haut niveau. Nous arrivons à l’étape finale de ce projet. Sur la route de Vardenis à Chighakat, il y avait une portion qui n’avait jamais été goudronnée dans le passé, mais maintenant là-bas il y a une belle route (…) nous pouvons dire qu’aujourd’hui l’ensemble des routes bordant le lac Sevan sont opérationnelles ».

Il est vrai que dans le développement de l’Arménie, les voies de communication sont essentielles.

Krikor Amirzayan