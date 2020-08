Arayik Harutyunyan inspecte la région d’Askéran et des villages et insiste sur l’importance de l’irrigation des exploitations agricoles

Dimanche 16 août Arayik Harutyunyan le Président de la République de l’Artsakh s’est rendu dans des exploitations agricoles de la région d’Askéran où il lui fut présenté les réseaux d’irrigations.

Arayik Harutyunyan a affirmé l’importance de ces réseaux d’irrigation pour une récolte abondante et et la mise en place d’un réseau d’eau soutenu par le gouvernement de l’Artsakh.

Le Président de l’Artsakh a visité les exploitations des villages de Nakhitchevanik, Vardadzor et Oughrasar et a demandé que les services du ministère de l’Agriculture mettent en place et coordonnent l’exploitation des réserves d’eau pour l’irrigation plus soutenue des champs.

Dans la ville d’Askéran, Arayik Harutyunyan a visité des immeubles d’habitation en construction. Au regard d’une forte demande de logements, le Président de l’Artsakh a promis l’accélération des constructions. Il a également analysé le problème d’assurer en permanence l’eau potable à Askéran ainsi que dans la commune de Khanapat. Lors de ces visites, Arayik Harutyunyan était accompagné par ses ministres de l’Agriculture, de l’Urbanisme, de la Gestion des Territoires et du Développement.

Krikor Amirzayan