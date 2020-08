La Turquie pourrait construire une base militaire en Azerbaïdjan et une au Nakhitchevan

Le spécialiste des études régionales Alen Ghoulyan affirme que la Turquie va construite deux bases militaires en Azerbaïdjan. Suite aux dernières rencontres turco-azéries en matière de Défense et les manœuvres militaires conjointes, furent signés entre la Turquie et l’Azerbaïdjan un certain nombre d’accords militaires. Ankara se propose ainsi de construire deux bases militaires azéries, l’une, une base anti-aérienne en dans la presqu’île d’Apcheron près de Bakou en Azerbaïdjan et l’autre, une base de l’armée de terre au Nakhitchevan. Le ministre azéri de la Défense, Zakir Hasanov avait également affirmé en juillet la volonté de Bakou d’acquérir de nouveaux drones. Le 16 juillet le vice-ministre azéri de la Défense Ramiz Tahrimov commandant des forces aériennes s’était rendu en Turquie dans cet objectif. Entre juillet et août de hauts responsables de la Défense d’Azerbaïdjan et de Turquie se sont rencontrés à trois reprises. Avec pour objectif le renforcement de la coopération militaire entre Ankara et Bakou. Un axe dirigé contre l’Arménie. Pour l’heure Moscou n’a pas officiellement réagi à cette volonté d’Ankara de renforcer sa présence au Sud-Caucase, zone stratégique russe…

Krikor Amirzayan