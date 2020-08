Qui est Rouben Sanamyan le 18e Héros national de l’Arménie ?

Celui qui vient d’être nommé par le Premier ministre Nikol Pachinian et le Président arménien Armen Sarkissian au rang de Héros national de l’Arménie Rpuben Sanamyan est originaire de Dilidjan dans la région de Tavouch. Il est engagé dans l’Armée arménienne depuis plus de 8 ans. Homme très discret, Rouben Sanamyan accorde très peu d’interviews à la presse et aux médias. L’avocat Norayr Norikian qui connait ce valeureux soldat, parle de lui. « D’après ce que je connais de lui, c’est que notre Héros national Rouben Sanamyan est véritablement un héros au regard de ses services rendus à la patrie. Surtoyt dans les combats du Tavouch son rôle a été très grand sous l’angle militaire dans les combats de la région du Tavouch » dit N. Norikian. En 2012 il s’était déjà distingué pour son héroïsme et avait été récompensé à l’époque de la médaille de « La Croix de guerre » de deuxième niveau par le ministre arménien de la Défense Seyran Ohanian.

Rouben Sanamyan est devenu le 18e Héros national de l’Arménie.

Krikor Amirzayan