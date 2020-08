Des poteries des âges néolithique et chalcolithique trouvées dans une grotte arménienne

Des fouilles archéologiques ont commencé à la grotte « Ours » (Arjer) dans la région arménienne du Vayots Dzor à l’initiative de la Fondation pour la préservation de la faune et des biens culturels (FPWC).



Les travaux sont menés conjointement avec l’expédition du musée géologique de Yeghegnadzor.



À la suite des fouilles de l’expédition professionnelle, des outils de poterie et de pierre datant de différentes périodes ont été documentés, et l’étude préliminaire du matériau de surface montre la présence de poteries des périodes néolithique et chalcolithique.



Il a été documenté que la grotte a été utilisée à des époques beaucoup plus anciennes qu’on ne le pensait auparavant, comme en témoignent quelques outils de l’âge de pierre moyen (qui ont commencé il y a 280 000 ans et se sont terminés il y a environ 25 000 ans). Au cours des travaux, un grand nombre d’ossements d’animaux, de nombreuses couches de cendres ont également été documentés.