Covid-19 : l’Arménie signale 38 nouveaux cas et 71 guérisons

L’Arménie a signalé lundi 17 août 38 nouveaux cas de coronavirus, portant le total à 41 701.

Les résultats de 246 tests ont été négatifs.

Selon les données du Centre national de contrôle et de prévention des maladies, 71 patients se sont rétablis, ce qui porte le total à 34 655.

Six patients sont décédés au cours des dernières 24 heures. Le nombre de morts a atteint 824 et 244 autres patients atteints de coronavirus sont décédés à cause d’autres maladies.

Le nombre de cas actifs est de 5 978.