Saintes Messes de l’Assomption de la Vierge Marie et bénédictions du raisin

Malgré la torpeur de l’été et ses températures caniculaires, c’est avec beaucoup de ferveur et d’émotion que la communauté arménienne de Marseille et de ses environs, fidèle à ses racines chrétiennes, est venue communier ce dimanche 16 août à l’occasion des messes solennelles de l’Assomption de la Sainte Vierge et de la bénédiction du raisin.



L’Eglise apostolique arménienne compte sept fêtes consacrées à la Sainte Vierge. Celle de l’Assomption qui signifie la montée au ciel de la Sainte Vierge reste la plus importante. Cette fête est célébrée le dimanche proche du 15 août.

En cette occasion, respectant les mesures sanitaires, masqués, les nombreux fidèles étaient venus en familles prendre place dans la Cathédrale apostolique arménienne des Saints Traducteurs du Prado ainsi que dans les églises apostoliques arméniennes présentes dans les différents quartiers de Marseille.

À tout seigneur, tout honneur, venu de Paris pour l’occasion c’est Mgr Vahan Hovhannessian, Primat du Diocèse de l’Eglise apostolique arménienne de France, qui a célébré en compagnie du Père Aram Ghazaryan la Sainte Messe en la Cathédrale du Prado.

Portée et dirigée par le maestro Khatchig Yilmazian, la chorale Sahak-Mesrop a interprété avec piété et dévotion la messe polyphonique du Père Komitas qui donnait une solennité forte à l’événement.

Robert Azilazian, président de la Cathédrale et du Diocèse de l’Eglise apostolique arménienne en France, témoignait de son bonheur devant l’engouement et la présence de très nombreux fidèles.

Ancien député et conseiller départemental, Henri Jibrayel, d’origine libanaise, était présent dans l’assistance avec de nombreux représentants d’associations arméniennes. Ami de l’Arménie, il nous faisait part de son émotion pour la solidarité des arméniens pour le Liban, après la terrible catastrophe qui a frappé Beyrouth.

À l’occasion de la fête de l’Assomption, pendant la liturgie, une bénédiction des raisins est effectuée dans toutes les églises apostoliques arméniennes.

Selon la tradition après la bénédiction du fruit par les Prêtres, les grappes sont partagées et offertes aux fidèles par les Dames des Églises et les membres des Conseils paroissiaux à l’issue des cérémonies.

Lors de la bénédiction du raisin, des prières sont adressées non seulement pour les fruits, mais aussi pour la terre et celui qui la cultive, sollicitant du Seigneur une récolte abondante et une année exempte de grêle et de gel.

À Beaumont, quartier traditionnel arménien, en l’église apostolique arménienne St Grégoire l’Illuminateur, c’est le Père Archen Movsesyan qui célébrait la Sainte Messe en compagnie de ses nombreux diacres et jeunes scribes présents sur l’autel garnis de lourds paniers d’osier débordants de raisins blancs.

Le Conseil paroissial et son président Gilbert Derderian avaient par mesure de sécurité sanitaire défini l’entrée dans l’église à un nombre restreint de fidèles.

Portes ouvertes, les fidèles communiaient dans la cour de l’église où résonnaient les chants de la chorale et des religieux.

Le Conseil paroissial de l’Eglise apostolique arménienne Sourp Kevork de St Loup et son président Garo Hovsepian avaient également conviés les fidèles de la chapelle à venir communier en compagnie du Père Komitas Tigranyan et du diacre Stéphane Boghossian.

La cantatrice Arménouhie Khatichyan offrait son talent aux nombreux fidèles qui avaient pris place dans l’église et dans la cour arborée aux murs tapis de vignes.

Situées plus au nord de la ville, les églises apostoliques arméniennes de St Tatéos à St Antoine et de St Sahak et St Mesrop à St Jérôme célébraient également la Sainte Messe avec la bienveillance de leurs Conseils paroissiaux et des Pères diocésains Dertad Bazikyan et Garnik Karapetyan. Après les homélies et la bénédiction du raisin par les Pères, les nombreuses grappes étaient offertes aux fidèles.

Rassemblés dans leur « maison commune », ces femmes et ces hommes de toutes générations vivaient leur foi dans le partage et la ferveur.

Ces lieux de culte, érigés par les premiers rescapés arméniens du génocide dès leur arrivée dans la cité phocéenne, aujourd’hui encore, restent des lieux de vie grâce au travail des prêtres diocésains et des Conseils paroissiaux qui transmettent la foi et perpétuent les traditions arméniennes.

Alain Sarkissian

Sources : Cathédrale apostolique arménienne des Saints Traducteurs du Prado

Eglise apostolique arménienne Saint Grégoire l’Illuminateur de Beaumont

Photos : Garo Hovsepian de l’Eglise apostolique arménienne Sourp Kevork de St Loup

Maxime Sivaslian de l’Eglise apostolique arménienne de St Sahak et St Mesrop à St Jérôme

Père Dertad Bazikyan de l’Eglise apostolique arménienne de St Tatéos à St Antoine