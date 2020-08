Il y a 4 ans le lutteur Artur Aleksanyan offrait à Rio un deuxième titre olympique à l’Arménie…20 ans après le premier

Depuis 20 ans et les J.O. d’Atlanta (1996) l’Arménie n’avait pas remporté de titre olympique. Le 16 août 2016 aux J.O.de Rio, Artur Alexanyan reportait la médaille d’or olympique en lutte gréco-romaine, la 2e médaille d’or pour l’Arménie depuis sa participation aux Jeux Olympiques. Artur Aleksanyan, multiple champion d’Europe et champion du monde était le grand favori de ces Jeux Olympiques de Rio. Il n’a pas lassé passer sa chance et faire hisser les couleurs de l’Arménie.

« Je suis arrivé ce jour-là à l’objectif principal de ma vie. Mes années de travail depuis mon enfance furent ainsi récompensées » a confié Artur Aleksanyan à nos confrères de News.am. Aux J.O. de Londres (2012) Artur Aleksanyan n’avait décroché que le bronze, l’or de Rio a rétabli l’ordre des choses pour celui qui domine depuis plusieurs années sa discipline sportive.

Cette année pour les J.O. de Tokyo, l’Arménien était le grand favori pour un deuxième titre olympique. Mais l’épidémie du coronavirus obligea les organisateurs à reporter ces J.O. de Tokyo à l’an prochain. Et si tout se passe bien, Artur Aleksanyan offrira un second titre olympique pour l’Arménie, le 3e titre de l’histoire du pays.

Krikor Amirzayan