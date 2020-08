Recep Tayyip Erdogan - Nous nous sommes focalisés à défendre jusqu’au bout nos droits en Méditerranée orientale

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la Turquie s’est focalisée à défendre jusqu’au bout ses droits en Méditerranée orientale, en Libye et en mer Égée.

Le chef d’État turc Erdogan s’est exprimé lors d’une cérémonie d’inauguration collective à Rize.

« Actuellement nous nous sommes focalisés à défendre les droits et intérêts de notre pays dans tous les domaines et les porter à un niveau supérieur. Nous sommes focalisés à défendre nos droits jusqu’au bout en Méditerranée orientale, en Libye et en mer Égée. Tendre l’oreille là où il y a un problème est notre devoir », a martelé Erdogan.