Chaque but et passe décisive d’Henrikh Mkhitaryan pour la Roma (vidéo)

L’AS Roma a présenté tous les buts et passes décisives de l’international arménien Henrikh Mkhitaryan au cours de sa première année au club.

Henrikh Mkhitaryan a quitté Arsenal pour la Roma grâce à un prêt d’un an, qui a ensuite été prolongé jusqu’à la fin de la saison.

Henrikh Mkhitaryan a fait 22 apparitions avec la Roma en Serie A, marquant 9 buts et fournissant 5 passes décisives.

Every goal and assist from @HenrikhMkh in his first season in Rome ! ⚽️🐺🅰️ #ASRoma

pic.twitter.com/4fOMkAbXuG

— AS Roma English (@ASRomaEN) August 15, 2020