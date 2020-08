Des critiques passées de Biden contre Erdogan suscitent la colère d’Ankara

La Turquie a exprimé sa colère dimanche après la publication d’une vidéo virale dans laquelle le candidat démocrate à la Maison Blanche Joe Biden critique le président Recep Tayyip Erdogan et appelle à soutenir ses opposants. M. Biden a tenu ces propos lors d’un entretien filmé avec le New York Times en décembre, mais la vidéo le montrant en train de critiquer le gouvernement turc a refait surface samedi, embrasant les réseaux sociaux. Interrogé au sujet de la Turquie, le candidat démocrate qualifiait M. Erdogan d’« autocrate », dénonçait sa politique envers les Kurdes et préconisait de (...)