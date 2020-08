300 millions de dollars d’aides pour la relance de l’économie

Le gouvernement arménien a dépensé un total d’environ 150 milliards de drams (plus de 300 millions de dollars) depuis mars pour des plans de secours et de relance à destination des entreprises et des particuliers touchés par la pandémie de Coronavirus, selon un responsable.

Le ministre de l’Economie Tigran Khachatrian a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi que sur cette somme, 93 milliards de drams (plus de 190 millions de dollars) ont été alloués par l’intermédiaire des banques sous forme de prêts.

« Nous avons décidé de nous concentrer sur les problèmes spécifiques de chaque sphère et de (...)