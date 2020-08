L’Arménie conservera sa forme de gouvernement parlementaire actuelle, mais supprimera la disposition controversée qui donne au parti politique ou au bloc qui remporte les élections législatives des sièges supplémentaires à l’Assemblée nationale pour former une « majorité stable », a expliqué un membre de la commission en charge de rédiger les changements constitutionnels.

La disposition critiquée par l’opposition a été conçue par les auteurs de la Constitution de 2015 par laquelle l’Arménie est passée d’une république présidentielle à une république parlementaire. Ils avaient alors fait valoir qu’un pays qui est en état de guerre de facto ne peut se permettre d’organiser des élections à la suite desquelles aucun parti ou bloc politique ne peut former un gouvernement.

Daniel Ioannisian, représentant de la société civile à la commission spécialisée travaillant sur les amendements constitutionnels, a déclaré au service arménien de RFE / RL (Azatutyun), après une séance régulière de l’organisme samedi, qu’une décision avait été prise : l’Arménie restera une République parlementaire. En même temps, a-t-il souligné, la disposition relative à la « majorité stable » ne sera pas incluse dans la nouvelle Constitution.

« Les anciennes autorités ont tenté de présenter le déficit démocratique comme une stabilité, mais nous sommes convaincus que seule la démocratie est stable. Il n’existe guère de pays plus en guerre qu’Israël... Et pourtant, il n’existe pas de mécanisme de ce type en Israël. Un tel mécanisme n’existe dans aucun pays parlementaire du monde, à l’exception de Saint-Marin. Elle a été pratiquée en Grèce pendant un certain temps, mais finalement les Grecs ont fini par la rejeter », a justifié Ioannisian.

Il a ajouté que la commission discutait également d’autres questions, y compris le passage à un système de représentation entièrement proportionnel au lieu du système mixte utilisé lors des deux dernières élections dans lesquelles, outre les partis politiques et les blocs, les candidats étaient également en concurrence pour ce que l’on appelle les bulletins de vote territoriaux.

Ioannisian a confié que les discussions se sont également concentrées sur des questions telles que l’âge du droit de vote et la possibilité d’étendre les pouvoirs du président, et d’élire celui-ci par le suffrage universel direct plutôt que par un vote du Parlement.

« Il ne s’agit pas de revenir au modèle de gouvernement semi-présidentiel, car la principale différence entre le modèle semi-présidentiel et le modèle parlementaire réside dans l’identité du chef de l’exécutif du pouvoir. Dans le modèle que nous envisageons, c’est le Premier ministre qui sera le chef de l’exécutif », a noté le représentant à la commission constitutionnelle.

Des changements, selon Ioannisian, sont également envisagés dans le système judiciaire. En particulier, a-t-il dit, la commission discute de la question de la possibilité d’avoir une Cour suprême au lieu de l’actuelle Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation. Ioannisian a exprimé l’espoir qu’à la suite de ces changements, la justice constitutionnelle deviendrait plus accessible aux citoyens : « Ce nouveau tribunal aura trois chambres - les chambres administrative, pénale et civile. Ce sera à la fois le troisième niveau et l’instance administrant la justice constitutionnelle. Mais il y a une nuance très importante ici. Dans le cas de ce modèle, les tribunaux ordinaires auront le droit d’évaluer la constitutionnalité des lois ».

La commission de réforme de la Constitution a été créée en janvier. Elle se compose de 15 membres, dont le ministre arménien de la Justice, le médiateur des droits de l’homme, un représentant des juges du pays, des membres des trois forces politiques représentées au Parlement et des juristes choisis par le ministère de la Justice.

La commission prévoit d’avoir un concept préliminaire de changements d’ici la fin octobre, après quoi, à la suite de discussions publiques, un document final sera prêt d’ici la fin de l’année. La commission prévoit de rédiger des modifications constitutionnelles d’ici juin 2021, avant qu’elles ne soient soumises à un référendum national.