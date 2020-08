Soutien au Liban : la Ville ouvre un centre de dons au Palais des Sports En partenariat avec l’Association Homenetmen France et l’Éparchie Maronite

À la suite du drame survenu le 4 août dernier à Beyrouth, un centre de dons ouvrira ce lundi au Palais des Sports, 6, boulevard des Frères Voisin | 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Homenetmen France, en partenariat avec la Croix Bleue et Hamazkaïne, ainsi que L’Éparchie Maronite de France avec le soutien de la Ville d’Issy-les-Moulineaux accueilleront au Palais des Sports Robert Charpentier, à partir du lundi 17 août, les franciliens désireux d’apporter une contribution pour le Liban. Cet équipement municipal sera ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h.

La population est invitée à donner en priorité des produits de première nécessité :

• LAIT INFANTILE / CONSERVES (légumes, fruits, poissons, viandes) / FÉCULENTS (riz, pâtes, légumes) / HUILE / SUCRE / Farine / CAFE / THE / CEREALES / GATEAUX SECS / PRODUITS D’HYGIENE CORPORELLE BEBE, ENFANT, ADULTE / MASQUES / COUVERTURES

• Et/ou faire un don par chèque à l’ordre de HOMENETMEN – SOLIDARITE LIBAN, 17 rue Bleue 75009 Paris. Un CERFA vous sera délivré.

Pour obtenir notre RIB écrire au [email protected]

Renseignements complémentaires : 01 41 23 85 79

Conseil d’Administration

AS Homenetmen France