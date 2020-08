Erdogan ne reculera devant aucune « sanction »

Les « sanctions et les menaces » ne dissuaderont pas la Turquie de mener des recherches énergétiques dans une zone de la Méditerranée orientale disputée entre Ankara et Athènes, a prévenu samedi le président Recep Tayyip Erdogan. « Sur cette question, notre pays a entièrement raison et nous allons défendre nos droits en utilisant tous les moyens à notre disposition », a déclaré le chef de l’Etat turc lors d’un discours retransmis à la télévision. « Nous ne reculerons pas devant les sanctions et les menaces », a-t-il ajouté. Ces déclarations interviennent alors que les tensions se sont renforcées en (...)