L’Arménie réitère sa solidarité sans équivoque avec la Grèce et Chypre

« L’Arménie suit de près les derniers développements et la mobilisation navale dans la mer Égée et la Méditerranée orientale provoqués par les actions illégales et provocatrices de la Turquie.

Cette posture déstabilisante en Méditerranée orientale manifeste la poursuite de la politique agressive et expansionniste que la Turquie mène dans ses régions voisines », a déclaré le ministère arménien des Affaires étrangères dans un communiqué.

« Nous réitérons le soutien et la solidarité sans équivoque de l’Arménie avec la Grèce et Chypre et appelons la Turquie à désamorcer la situation, à respecter le droit international et à cesser toute action dans la zone économique exclusive (ZEE) de la Grèce et de Chypre », a déclaré le ministère.



Samedi 15 août, le ministre des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanyan a eu des conversations téléphoniques avec le ministre grec des Affaires étrangères Nikos Dendias et le ministre chypriote des Affaires étrangères Nikos Christodoulides.

Les interlocuteurs ont évoqué les récents développements dans la région de la mer Égée-Méditerranée orientale, l’aggravation de la situation dans la région en raison des actions de provocation de la Turquie.

Dans ce contexte, Zohrab Mnatsakanyan a réaffirmé le soutien inconditionnel de l’Arménie à la Grèce et à Chypre et a exprimé l’espoir d’un règlement pacifique de la situation.

Les ministres des Affaires étrangères ont également procédé à un échange de vues sur la coopération bilatérale et multilatérale.