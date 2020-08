Nikol Pashinyan s’exprime dans l’émission HARDtalk de la BBC.

« La paix ne peut pas être obtenue par des actions unilatérales de l’Arménie, une paix réelle est possible si l’Azerbaïdjan rend la pareille aux efforts de l’Arménie » a déclaré le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan à Stephen Sackur lors de l’émission de la BBC HARDTalk .

« Après être devenu Premier ministre, j’ai proposé une nouvelle formule de paix : toute solution du conflit du Haut-Karabagh devrait être acceptable pour le peuple arménien, le peuple du Haut-Karabagh et le peuple azerbaïdjanais. Je suis le premier dirigeant arménien à dire que la solution devrait être acceptable pour l’Azerbaïdjan. Malheureusement, le président azerbaïdjanais n’a pas rendu la pareille à ma proposition », a déclaré le Premier ministre Nikol Pashinyan.

Il a souligné que c’était l’Azerbaïdjan qui avait lancé des attaques contre l’Arménie.

« Pendant longtemps, le président azerbaïdjanais a développé une rhétorique belliqueuse, disant qu’il résoudra le conflit du Haut-Karabagh en utilisant la force militaire. En conséquence de cette rhétorique belliqueuse, le gouvernement azerbaïdjanais est confronté au défi d’expliquer à sa propre société pourquoi il ne parvient pas à résoudre le conflit par la force », a déclaré Nikol Pashinyan.

Répondant aux remarques de Stephen Sackur selon lesquelles sa déclaration sur « L’Artsakh, c’est l’Arménie »était provocante et nationaliste le Premier ministre a déclaré : « Depuis des milliers d’années, l’Artsakh est peuplé par le peuple autochtone arménien ».

« La réalité est qu’au moment où le conflit a éclaté, 80 à 90% de la population était arménienne et l’Azerbaïdjan a essayé de nettoyer la terre de ses Arméniens. Le conflit a commencé à partir de ce moment », a-t-il souligné.

Il a ajouté que « la position arménienne n’est pas nationaliste, car« les Arméniens du Haut-Karabagh sont menacés existentiellement ».

« Ce que nous proposons à l’Azerbaïdjan, c’est de renoncer à toute possibilité de recours à la force. Nous devons nous mettre d’accord sur une formule très simple : il n’y a pas de solution militaire au conflit du Haut-Karabagh », a déclaré Nikol Pashinyan.

Interrogé sur la manière dont il allait gérer le pays, étant donné que l’Arménie se trouve dans une région difficile, le Premier ministre a déclaré : « La Russie est notre partenaire stratégique en termes de sécurité. Nous sommes membres de l’Union économique eurasienne et nous avons un accord de partenariat global et renforcé avec l’UE, et cette dernière est notre principal partenaire dans notre programme de réformes. »

Dans le même temps, a-t-il déclaré, nous avons une bonne coopération avec l’OTAN et participons à des missions de maintien de la paix en Afghanistan, au Liban et au Kosovo.

« Nous avons également de bonnes relations avec l’Iran et nous faisons de notre mieux pour maintenir nos bonnes relations avec les États-Unis. Nous sommes pleinement attachés à nos engagements internationaux », a déclaré le Premier ministre Nikol Pashinyan.