L’Arménie développe des programmes de soutien social pour les Arméno-Libanais désireux de s’installer dans leur patrie

Zaruhi Batoyan, ministre du Travail et des Affaires sociales, a annoncé samedi 15 août que la République d’Arménie développait des programmes de soutien social et d’intégration pour les Arméno-libanais désireux de s’établir en Arménie.

« Après l’explosion au Liban, il est naturel que nos compatriotes vivant à Beyrouth et en particulier les citoyens de la République d’Arménie s’attendent au soutien de la République d’Arménie. Maintenant que le gouvernement a fourni les premiers secours au Liban, les premiers pas ont été faits, nous devons être prêts pour le fait que si nos compatriotes qui y vivent décident de quitter le Liban pour quelque raison que ce soit, alors ils deviendront notre pays pour vivre libres, heureux et prospères Ils auront une nouvelle opportunité en Arménie », a déclaré Zaruhi Batoyan dans un message Facebook.



« Et surtout, tout doit être fait pour les empêcher de déménager dans un autre pays après leur arrivée en Arménie, comme cela s’est produit dans le cas de nombreux Arméniens de Syrie. À cette fin, des programmes de soutien social et d’intégration doivent être développés et revus. Le travail a commencé dans ce sens et le ministère participe également aux discussions » a ajouté Zaruhi Batoyan.