Accord Israel- EAU : Ankara dénonce une trahison de la Cause palestinienne par Abou Dabi

Le ministère turc des Affaires étrangères a publié un communiqué relatif à l’annonce, jeudi soir, d’un accord de normalisation entre Abou Dabi et Tel Aviv.

Ankara a d’abord qualifié de « juste » l’opposition forte et commune du peuple et des autorités palestiniennes à cet accord.

Pour la Turquie, cette initiative des EAU a pour vocation de faire disparaitre le Plan de Paix Arabe de 2002, préparé par la Ligue Arabe et soutenu par l’Organisation de la Coopération Islamique.

Ankara a également critiqué la volonté de faire croire que cet accord entre Abou Dabi et Tel Aviv « est un soutien à la Cause palestinienne ».

« En faisant des calculs secrets sur le plan américain [pour la Palestine], qui n’a aucune valeur et qui est mort-né, les Émirats Arabes Unis ont ignoré la volonté de la Palestine. Les dirigeants des EAU n’ont absolument pas le droit de mener des négociations avec Israël au sujet de la Palestine, sans le consentement du peuple et des autorités palestiniennes, et de faire des concessions en ce sens », a dénoncé le ministère turc.

Et de conclure : « Le comportement hypocrite des Émirats Arabes Unis, qui ont trahi la Cause palestinienne pour leurs propres intérêts étroits, ne sera jamais pardonné par l’Histoire et les consciences des peuples de la région. »

Jeudi soir, Donald Trump avait annoncé sur Twitter « un accord historique » entre les EAU et Israël.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, avait également utilisé les mêmes mots sur Twitter pour annoncer la nouvelle.

Après l’Égypte en 1979 et la Jordanie en 1994, les Émirats Arabes Unis sont le 3e pays arabe à signer un accord de normalisation des relations avec Israël.