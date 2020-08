Pour son premier match avec Tambov en championnat de Russie l’international arménien Alexandre Karapetyan marque un but

Transféré de Sotchi à Tambov, l’international arménien Alexandre Karapetyan jouait samedi son premier match avec sa nouvelle équipe en championnat de Russie contre CSKA Moscou. Et l’Arménien a fait une très belle entrée en marquant un très beau but de la tête. Le but de l’égalisation (1-1) à la 42e minute du match. Néanmoins les moscovites remportèrent la rencontre sur le score de 2-1.

Krikor Amirzayan