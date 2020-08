La météo d’Arménie prévoit une baisse significative de 3 à 4 degrés des températures

Depuis hier 15 août les météorologues Arméniens prévoyaient une baisse progressive de 3 à 4 degrés la température moyenne de l’Arménie. Un été plutôt clément où l’air est plus respirable…malheureusement sans touristes étrangers…

Aujourd’hui 16 et demain 17 août sur une large partie du pays il pleuvra selon la météo arménienne. Sur certaines régions limitées, le risque de grêle semble également important. A Erévan cette nuit et demain ainsi qu’en début de soirée la pluie est attendue. L’air de la capitale arménienne deviendra largement respirable, cette humidité en soirée ou la nuit contribuant à faire baisser de quelques degrés la température.

Krikor Amirzayan