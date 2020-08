L’Azerbaïdjan a violé à 300 reprises le cessez-le-feu et tiré 6 000 projectiles en direction des forces arméniennes de l’Artsakh la semaine dernière

La semaine dernière -du 9 au 15 août- les forces azéries ont violé à près de 300 reprises le cessez-le-feu à la frontière de l’Artsakh et tiré en direction des positions arméniennes frontalières plus de 6 000 projectiles de diverses dimensions. Fort heureusement sans faire de victimes ni de blessés au sein de l’Armée arménienne de défense de l’Artsakh. Afin de faire taire les ardeurs offensives et intimidatrice des forces Azéries, les Arméniens ont répliqué lorsqu’il était nécessaire pour « faire taire l’ennemi ». Les forces arméniennes qui continuent avec une très grande sérénité de contrôler l’ensemble de la frontière arméno-azérie entre l’Artsakh et l’Azerbaïdjan.

Krikor Amirzayan