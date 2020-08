Nikol Pachinian a félicité les habitants de Kapan à l’occasion de la Journée de la ville de Kapan

Samedi 15 août si pour l’Eglise arménienne c’est la Journée de la Sainte-Vierge Marie et la bénédiction du raisin, pour Kapan la ville du sud de l’Arménie dans la région du Zanguézour, c’est la Journée de la ville de Kapan. A l’occasion de cette Journée de la ville de Kapan, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a écrit sur sa page facebook « aujourd’hui c’est la journée de Kapan, l’une des plus belles et plus attachantes villes d’Arménie. Chers habitants de Kapan, je vous félicite à l’occasion de la journée de notre ville. Je vous aime tous et je suis fiers de vous tous, et je l’incline devant vous tous. Fier comme le Khushap ! ».

Le Khushap est la plus haute de la chaine de montagnes qui entourent Kapan, une ville de la région de Syunik qui compte près de 40 000 habitants.

Krikor Amirzayan