La culture est également Front, dans les villes et villages frontaliers du Tavouch au nord-est de l’Arménie

La ville frontalière arménienne de Berd dans la région du Tavouch (nord-est de l’Arménie) qui fut bombardée par les forces azéries en juillet a accueilli le festival « La culture pour Front ». Selon Arayik Harutyunyan le ministre arménien de l’Education, des sciences, de la culture et des sports, lors de cette manifestation se sont produits la chanteuse de l’Opéra d’Erévan Varsenik Avanyan et l’artiste-musicien de jazz Vahagn Hayrapetyan.

« Nous sommes forts au front par notre armée et notre culture. Hier dans l’espace proche de la Maison de la culture de Berd, se sont produits en concert la mezzo-soprano de l’Opéra d’Erévan Varsenik Avanyan et l’artiste populaire d’Arménie, le pianiste, jazzman et compositeur Vahagn Hayrapetyan » a écrit Arayik Harutyunyan sur sa page facebook. Etaient présents outre les nombreux spectateurs Hayk Tchobanyan le gouverneur de la région du Tavouch.

Ainsi la série de concerts de « La culture au Front » qui a débuté au village frontalier d’Ardzvaberd le 5 août puis au village de Tavouch le 6 août continue. La série de concert est destinée à la population vivant dans les villes et villages du front afin de leur donner un peu de joie et de chaleur, et exprimer le soutien entier de l’Arménie et de la diaspora.

Rappelons que du 12 au 21 juillet, l’Azerbaïdjan n’avait pas hésité à envoyer en direction des villes et villages arméniens du Tavouch, des missiles Grad et des drones tueurs, comme à Berd.

Krikor Amirzayan