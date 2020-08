Lydian International minimise la fin de l’investissement de la BERD dans le projet Amulsar

L’entreprise qui poursuit un projet d’extraction d’or en Arménie dans un contexte de protestations des militants écologistes affirme que la fin des investissements de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) dans le projet n’affectera pas ses activités.

La BERD a déclaré au service arménien de RFE/RL (Azatutyun) que Lydian International, qui détient 100 % des actions de Lydian Armenia, la société qui a l’intention de développer la mine d’or d’Amulsar, est insolvable depuis 2019 et est actuellement en contentieux devant un tribunal de Jersey pour la procédure de clôture.

Selon la BERD, depuis juillet 2020, la mine d’or d’Amulsar appartient à la société canadienne Lydian Ventures, dont la prestigieuse institution financière internationale n’est pas actionnaire.

Le gouvernement arménien a délivré à Lydian une licence pour développer une mine dans la province centrale de Vayots Dzor en Arménie en 2016. Mais le site est bloqué par des militants écologistes et des résidents locaux depuis mai 2018, date à laquelle un nouveau gouvernement a été formé en Arménie à la suite de la « révolution de velours ».

Les militants affirment que l’exploitation minière d’Amulsar représente un danger pour l’écosystème local. Ils demandent qu’une nouvelle étude d’impact environnemental soit menée et que la licence de Lydian soit supprimée. En mars 2019, Lydian a proposé au gouvernement arménien un éventuel arbitrage international.

Selon le directeur du développement durable de Lydian Armenia, Armen Stepanian, Lydian International a été radiée de la bourse de Toronto, et à la suite de cette restructuration, la BERD a perdu ses actions.

Stepanian a décrit cette situation comme une conséquence de « l’anarchie à long terme en Arménie ».

« Quand nous parlons d’anarchie et d’inaction, nous voulons en fait dire que les routes menant au site minier restent fermées. Un groupe de personnes a décidé que ces routes devaient être fermées et a condamné l’autre côté à marcher au ralenti, et cela a duré si longtemps qu’un besoin de restructuration est apparu. Appelons cela un modèle financier. La structure de l’organisation devait être modifiée pour que les activités puissent être poursuivies. Il est difficile d’imaginer une entreprise qui puisse attendre une décision pendant 26 mois. Il aurait été naïf de penser que des problèmes financiers n’en résulteraient pas », a déclaré le représentant de Lydian.

Pour le moment la BERD n’a pas de relations juridiques avec le projet minier d’Amulsar, mais le projet sera mis en œuvre quelles que soient les circonstances, a souligné M. Lydian Armenia. « En fait, cela n’affectera pas les activités de la société et la qualité de son travail », a déclaré la société.

La militante écologiste Tehmine Yenokian, qui réside dans la communauté de Gndevaz, adjacente à la mine d’Amulsar, a déclaré qu’elle avait récemment appris que la BERD n’était plus impliquée dans le projet minier d’Amulsar. Elle a déclaré que 23 résidents de Jermuk, une ville de villégiature de la province de Vayots Dzor, avaient déposé une plainte auprès du bureau du médiateur de la BERD, qui, selon elle, a été acceptée pour examen le 12 juin. Yenokian a déclaré que c’est à partir de la réponse à cette plainte qu’ils ont appris que la banque n’avait plus d’intérêts financiers dans le projet Amulsar.

L’activiste a affirmé que l’avenir de la société leur semble maintenant encore plus incertain et risqué. « Notre plainte n’a fait que révéler cette information, qui pendant six mois a été cachée à différents cercles importants en Arménie », a déclaré Yenokian.

L’activiste estime que même si les obstacles existants sont levés, Lydian Armenia n’a pour l’instant aucune capacité financière à exploiter la mine. Lydian Armenia riposte : « Nous le découvrirons quand nous recommencerons à travailler à notre capacité précédente. Lydian Armenia n’est confronté à aucune procédure de faillite aujourd’hui ».