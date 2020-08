Des députés exhortent les ministres des Affaires étrangères de l’UE à expulser l’Azerbaïdjan du partenariat oriental

Le deuxième groupe politique du Parlement européen S&D [Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen] a demandé que l’Azerbaïdjan soit « immédiatement expulsé » du partenariat oriental.

Cet appel faisait partie d’une déclaration publiée avant une réunion d’urgence du Conseil des affaires étrangères de l’UE pour discuter de la situation actuelle au Belarus.

Qualifiant les élections de simulacre, le communiqué a fermement condamné la violente répression contre les manifestants et a honoré leur courage.

Établissant des parallèles entre les élections en Biélorussie ce mois-ci et en Azerbaïdjan il y a six mois, la vice-présidente des socialistes et démocrates, Kati Piri, a déclaré :

« Nous ne pouvons pas être en partenariat avec des pays où nous assistons à la violente répression de l’opposition politique et de la société civile. Les dictateurs sont les ennemis des sociétés libres. La Biélorussie et l’Azerbaïdjan devraient être immédiatement exclus du programme de partenariat oriental. »

Cette déclaration intervient à peine dix jours après que le même groupe a appelé à l’imposition de sanctions aux principaux membres du gouvernement azerbaïdjanais en réponse à l’augmentation des violations des droits de l’homme dans le pays.

S’exprimant depuis Bruxelles au nom des Amis européens de l’Arménie, William Lavender a déclaré :

« La démocratie, l’État de droit et les droits de l’homme sont les fondements sur lesquels le partenariat oriental est construit. Trop souvent, nous en voyons au Parlement européen vouloir ignorer ces principes au nom d’autres intérêts. Malheureusement, ces intérêts sont souvent au détriment de l’Arménie. Je suis heureux de voir qu’au moins un groupe au Parlement européen prend ces principes au sérieux et j’espère que nous verrons bientôt d’autres groupes soutenir cette position honorable ».