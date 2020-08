La Fondation Boghossian fait don de 250 000 $ pour la réparation de l’école Mesrobian de Beyrouth

Suite à l’explosion à Beyrouth et au drame qui a suivi, la Fondation Boghossian a décidé d’augmenter considérablement sa contribution, ses efforts et son aide au Liban pour 2020 et 2021.

L’explosion du 4 août à Beyrouth a causé des dégâts considérables à l’école Mesrobian, que la Fondation Boghossian soutient depuis 1996. Les bâtiments ont été gravement endommagés, les fenêtres se sont brisées et les murs ont explosé. La rentrée scolaire étant imminente, la restauration de l’école est urgente.

Jean et Albert Boghossian ont décidé de concerter l’action de la Fondation au Liban avec un immédiat de 250 000 $ pour la réparation de l’école Mesrobian, la distribution de milliers de rations alimentaires d’urgence et l’octroi de 80 bourses d’une valeur de 2 000 $ chacune.

En apportant nourriture, éducation et protection aux enfants les plus vulnérables, la Fondation Boghossian souhaite répondre aux besoins les plus urgents et protéger les plus jeunes, en veillant à ce qu’ils puissent poursuivre leurs études. Elle appelle les autres à se joindre aux efforts et à faire un don pour accroître l’impact de leur action.