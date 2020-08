Les 72 soldats du poste de défense Anvakh à la frontière arméno-azérie du Tavouch médaillés et le capitaine Rouben Sanamyan nommé Héros national par Nikol Pachinian

Les 72 soldats du poste de défense Anvakh (sans peur) de la frontière arméno-azérie du Tavouch (nord-est de l’Arménie) qui se sont illustrés par leurs actes héroïques face à l’agression azérie, vont être décorés sur ordre du Premier ministre Nikol Pachinian. Décision prise après son entretien téléphonique avec le président arménien Armen Sarkissian.

« Pour 16 soldats des combats victorieux de la région de Tavouch j’ai présenté la médaille de la Croix de guerre de premier échelon et 55 soldats de la médaille de Croix de guerre de deuxième échelon. Et pour le capitaine Rouben Sanamyan la médaille de Héros national d’Arménie. Tout à l’heure j’ai eu l’honneur de rencontrer également Sanamyan. Ces distinctions sont la reconnaissance de tous les participants de la victoire des combats du Tavouch, les soldats, officiers et généraux de l’ensemble de l’Armée arménienne » a écrit Nikol Pachinian sur sa page facebook hier. Il ajouta « A tous les héros du passé et des temps modernes, à tous nos martyrs, à tous ceux qui par leur exemple ont inspiré nos nouveaux héros aux côtés desquels nous avons l’honneur de vivre aujourd’hui. Gloire à l’Armée arménienne ! ».

Krikor Amirzayan