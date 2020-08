Nul et score vierge entre Alashkert et Ararat-Armenia (0-0) pour le 1er match de la Première journée du championnat d’Arménie

Nul et score vierge entre Alashkert et Ararat-Armenia (0-0) pour le 1 er match de la Première journée du championnat d’Arménie

Le premier match de la 1re journée du championnat d’Arménie de Première ligue (appelée Vbet) de la saison 2020-2021 s’est tenu hier après-midi à Erévan entre Alashkert Erevan et Ararat-Armenia Erévan le champion en titre et double champion d’Arménie. Un match sans but puisque les deux équipes se sont partagés les points sur un score vier de 0-0.

Les joueurs d’Ararat-Armenia jouaient à 10 après l’expulsion de Sargis Chahinyan. Aujourd’hui 15 août à Tcharentzavan l’équipe locale Van reçoit Gandzasar Kapan.

Krikor Amirzayan