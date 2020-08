Plus de 400 Arméniens du Liban sont venus s’installer en Arménie de façon provisoire ou définitive depuis le 14 juillet

La compagnie aérienne libanaise « Middle East Airlines » affirme que par trois vols, le 14, 21 et 28 juillet a transporté 370 passagers de Beyrouth vers l’Arménie a indiqué Zareh Sinanian le Haut-commissaire des affaires de la Diaspora.

« Ce sont des personnes qui viennent en Arménie avec l’intention de s’y installer et y habiter. Par ailleurs les trois vols d’Arménie qui ont transporté des aides humanitaires en direction du Liban ont ramené en Arménie 101 personnes. Ces individus ne pouvaient pas rester au Liban et désiraient venir dans leur patrie, nous les avons accompagnés. Comme vous le voyez, même dans le confinement lié au coronavirus les opérations se poursuivent » a affirmé Zareh Sinanian.

Il a également affirmé avoir rencontré à Beyrouth de nombreux membres de la communauté arméniennes qui désirent s’installer en Arménie. « Mais cette installation en Arménie est difficile car même au niveau financier, ils ne peuvent pas retirer des banques libanaises les montants depuis leurs comptes bancaire » dit-il.

Krikor Amirzayan