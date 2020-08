Pasteur Haroutioun Selimian : les sanctions internationales contre la Syrie favorisent la propagation du coronavirus (…) dont les Arméniens d’Alep sont également victimes…

Dans une interview accordée au site arménien d’informations Arevelk.am le pasteur Haroutioun Selimian le responsable de l’Eglise Evangélique arménienne de Syrie affirme que le blocus exercé par nombre de pays contre la Syrie a favorisé la diffusion rapide du coronavirus.

« La situation à Alep suite à l’épidémie du Covid-19 est horrible et sa diffusion est rapide (…) Alep souffre et pleure ses morts, tandis que les caméras des médias internationaux fixent la situation difficile du Liban » affirme Haroutioun Selimian connu pour ses propos pointus et directs. « Après l’enfer de la guerre Alep reste une nouvelle fois sans défense face à la propagation du virus. Presque dans chaque famille il y a une personne contaminée et c’est un grand malheur pour nous en tant que communauté arménienne de Syrie » ajoute le pasteur et continue « En réalité c’est aussi à cause de l’approche peu sérieuse des règles sanitaires et de précaution les plus élémentaires, ainsi que les rassemblements non nécessaires furent les causes de la propagation ». Mais Haroutioun Selimian évoque aussi une autre raison « de nombreuses personnes meurent chaque jour dans les hôpitaux qui n’ont pas les médicaments nécessaires et manquent de personnels médicaux (…) oui à Alep les malades, dont un nombre important de membres de la communauté arménienne ont un besoin urgent et important de médicaments. Il n’y a même plus ici à Alep des antibiotiques ». Le pasteur arménien pointe les sanctions internationales contre la Syrie, privant le pays de l’aide humanitaire et médicale internationale.

Krikor Amirzayan