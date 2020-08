229 cas d’infections du coronavirus détectés jeudi en Arménie, les chiffres suivent une tendance à la baisse

Jeudi 13 août à 11 heures du matin selon le ministère arménien de la Santé, l’Arménie comptait 41 023 cas d’infections au coronavirus depuis l’apparition du virus. Au cours de la dernière journée, 229 nouveaux cas furent détectés et 7 patients sont morts portant à 1 047 le nombre total des décès suite au Covid-19 en Arménie. Au cours de la journée de mercredi, 405 patients furent guéris, avec au total 33 897 guérisons. Actuellement 6 079 patients atteints son soignés, un chiffre en baisse de 183 patients en une journée. Ce qui semblerait être encourageant et la confirmation de la baisse sensible de la courbe des infections. Mercredi 1 465 citoyens furent testés portant à 180 497 le nombre total de tests pratiqués en Arménie.

Krikor Amirzayan