Les Forces armées de l’Arménie ont démontré leur supériorité face à l’Azerbaïdjan selon Ardzroun Hovhannisyan

Ardzroun Hovhannisyan l’ancien porte-parole du ministère arménien de la défense, spécialiste militaire et actuel responsable de l’instruction militaire a affirmé que les Forces armées arméniennes avait démontré leur supériorité face à l’Azerbaïdjan, dans une interview accordée au journal Defense Romania,. Il était interrogé sur l’escalade du conflit qui opposa du 12 au 18 juillet les forces arméniennes aux forces azéries dans la région de Tavouch au nord-est de l’Arménie. Ardzroun Hovhannisyan a affirmé que l’Arménie avait réussi avec succès à repousser l’agression de l’Azerbaïdjan et détaillé pour le journal roumain le détail des actions militaires des forces arméniennes. « Lors de ces opérations des drones furent utilisés, l’Azerbaïdjan ayant utilisé du matériel militaire israélien, et envoyé sans succès contre les Arméniens leurs forces spéciales Yashma, des commandos spéciales » dit A. Hovhannisyan. Il a également affirmé que plusieurs soldats Azéris ont été fait prisonniers par les forces arméniennes qui ont non seulement arrêté l’attaque azérie mais l’on aussi repoussé, démontrant la supériorité de l’Armée arménienne face à l’Azerbaïdjan.

Le 12 juillet les forces azéries avaient attaqué une position frontalière arménienne près du village de Movses dans la région du Tavouch au nord-est de l’Arménie. La réponse arménienne à ces violations de la frontière de la République d’Arménie fut sans ambiguïté.

Krikor Amirzayan