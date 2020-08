Un envoyé arménien informe le secrétaire général de l’ONU des affrontements interethniques provoqués par l’Azerbaïdjan

L’Ambassadeur Mher Margaryan, Représentant permanent de l’Arménie auprès de l’ONU, a envoyé une lettre au Secrétaire général de l’ONU, condamnant l’instigation des affrontements interethniques et de la violence contre les communautés arméniennes dans diverses régions du monde.

L’Ambassadeur Margaryan a noté que les récentes provocations à la frontière se reflétaient dans des affrontements interethniques, encouragés et tolérés par les dirigeants de l’Azerbaïdjan, dont la frustration face aux tentatives infructueuses d’agression contre l’Arménie continuait de croître.

« De tels affrontements ont commencé par l’infliction de dommages économiques par certains membres de la diaspora azerbaïdjanaise dans des tentatives illégales et discriminatoires d’entraver l’exportation et la vente au détail de produits et marchandises arméniens dans d’autres pays - actes plutôt déplaisants et malavisés de racisme non dissimulé », a écrit l’Ambassadeur.

« Ces actions ont été rapidement suivies d’attaques violentes perpétrées contre des Arméniens de souche dans différentes parties du monde, impliquant des dommages et des destructions délibérés de biens appartenant à des Arméniens, y compris la vandalisation d’une école et d’autres actes perturbateurs de violence et d’agression à motivation ethnique » indique la lettre.

L’Ambassadeur Margaryan a souligné que « de tels actes, menés avec la participation directe de responsables azerbaïdjanais, en sont venus à démontrer une intention des plus irresponsables de répandre la violence et la radicalisation vers des pays tiers, reflétant la politique et la rhétorique des dirigeants azerbaïdjanais visant à inciter à l’animosité contre les arméniens."



Il a noté que « la rhétorique haineuse et raciste qui domine le discours politique des dirigeants azerbaïdjanais constitue tous les éléments d’incitation à la violence et représente un indicateur significatif du risque d’atrocités criminelles ».

« L’Arménie a réitéré l’inadmissibilité d’utiliser une telle rhétorique pour inciter à des affrontements interethniques et l’impératif de se concentrer sur la désescalade des tensions pour prévenir la violence à l’avenir », conclut la lettre.