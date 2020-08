Berlin accueille une exposition consacrée à l’Arménie et à l’Artsakh

La galerie Wolf & Galentz à Berlin, en Allemagne, accueille une exposition de photos consacrées à l’Arménie et à l’Artsakh et des peintures d’artistes arméniens, informe le ministère des Affaires étrangères d’Artsakh.



L’exposition qui s’est ouverte le 9 août est co-organisée par l’ONG Association des professionnels européens et arméniens et l’artiste arménien basé à Berlin Archi Galentz, avec le soutien du ministère des Affaires étrangères de la République d’Artsakh.



L’exposition, qui se déroulera jusqu’au 30 août 2020, présente le riche patrimoine historique et culturel de l’Arménie et de l’Artsakh, ainsi qu’une réflexion sur les conséquences de la guerre déclenchée par l’Azerbaïdjan contre la République d’Artsakh en 2016.



Des représentants de l’ambassade de la République d’Arménie en Allemagne et de la communauté arménienne de Berlin, ainsi que des ecclésiastiques et des artistes étaient présents à l’ouverture de l’exposition.