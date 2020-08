Aliev dénonce les livraisons d’armes russes à l’Arménie

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a exprimé son mécontentement concernant les nouvelles livraisons d’armes qu’aurait effectuées selon lui la Russie à l’Arménie dans les semaines qui ont suivi la dernière escalade de tensions à la frontière arméno-azérie à la mi-juillet. Dans un communiqué publié le jeudi 13 août, le service de presse du leader azéri a précisé qu’I.Aliyev avait soulevé cette question lors d’un entretien téléphonique avec son homologue russe Vladimir Poutine la veille. Le président azéri aurait tout spécialement appelé V.Poutine pour lui faire part de son mécontentement à ce sujet. Selon le communiqué, I.Aliyev aurait indiqué qu’à partir du 17 juillet, alors que les tensions baissaient sur la frontière arméno-azérie, « Moscou aurait fourni quelque 400 tonnes d’équipements militaires à l’Arménie ». « Ces livraisons ont transité par les territoires du Kazakhstan, du Turkmenistan et de la République islamique d’Iran », aurait ajouté I.Aliyev, cité par son service de presse, qui précise que ces livraisons militaires à l’Arménie suscitent « de graves inquiétudes et débats au sein de l’opinion azerbaïdjanaise ». Le Kremlin a aussi diffusé un communiqué le 12 août relative à l’entretien au téléphone entre MM. Poutine et Aliyev, mais sans faire mention de quelque discussion sur la question des livraisons d’armements. « Les présidents ont discuté de questions régionales dans le contexte des tensions le long de la frontière arméno-azérie en juillet. La partie russe a souligné le caractère inadmissible de toute action qui conduirait à une escalade de la situation » s’est contenté d’indiquer le Kremlin dans son communiqué.

A Erevan, les autorités arméniennes n’ont pas réagi jeudi sur les affirmations d’Aliev, dont le pays accueille des exercices militaires turco-azéris de grande ampleur depuis le 30 août et dont la durée a été prolongée. Durant les combats de juillet, qui avaient fait au moins 5 morts côté arménien et 12, dont un général, côté, azéri, un arsenal sophistiqué, impliquant des drones, de fabrication israélienne, avait été engagé par l’armée de Bakou, qui s’approvisionne aussi largement en Russie. La Turquie avait à cette occasion réaffirmé avec vigueur son soutien à l’Azerbaïdjan, en s’engageant à le soutenir militairement. Après ces combats qui avaient éclaté le 12 juillet, le Groupe de Minsk de l’OSCE avait appelé l’Arménie et l’Azerbaïdjan à relancer les pourparlers de paix en vue de régler le conflit du Haut-Karabagh. L’Arménie abrite la principale base militaire russe au sud du Caucase et est membre de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), une alliance militaire dirigée par la Russie, dans le cadre de laquelle elle peut être fournie en armes à des prix cassés par la Russie. Mais depuis 2011, l’Azerbaïdjan a acheté à la Russie pour quelque 4 milliards de dollars d’armes, dont certaines armes offensives de dernière génération. Après les combats de juillet, l‘Azerbaïdjan avait aussi critiqué la Serbie pour avoir vendu des armes à l’Arménie.