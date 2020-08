Retour sur le déni turc à l’Arménie de marquer le centenaire du traité de Sèvres !

Les autorités d’Erevan ont réagi avec fermeté à un communiqué du ministère des Affaires étrangères de Turquie qui se permettait de critiquer l’Arménie pour avoir marqué, le lundi 10 août, le 100e anniversaire du Traité de Sèvres, en soulignant qu’en agissant ainsi, la Turquie, une fois encore, avait montré son incapacité à faire face à son passé. La porte-parole du ministère arménien des Affaires étrangères, Anna Naghdalyan, a ainsi rappelé que « le Traité de Sèvres a été et restera un fait historique, qui ne peut être occulté ou effacé ». Le communiqué était particulièrement agressif, de la même totalité que les déclarations de soutien à l’Azerbaïdjan lors des combats qui avaient opposé son allié du Sud Caucase à l’Arménie en juillet, et accusait l’Arménie d’avoir des « visées sournoises » en marquant le centenaire de ce traité par lequel l’Empire ottoman vaincu lors de la Première Guerre mondiale faisait d’importantes concessions territoriales et acceptait notamment la création d’un Etat arménien en Anatolie orientale, sur le territoire de l’Arménie occidentale. « Aujourd’hui, il est absurde qu’un gouvernement, qui est incapable de nourrir son propre peuple, se permette d’exhumer le Traité de Sèvres que la nation turque a outrepassé il y a 100 ans », indique notamment le communiqué du ministère turc des Affaires étrangères. « Ceux qui auraient l’idée de viser ces ‘objectifs sournois’ doivent savoir qu’ils échoueront face à la détermination de la Turquie à lutter pour sa survie et son existence nationale », ajoute le communiqué d’Ankara. « La leçon donnée par la noble nation turque à ceux qui oseraient envahir l’Anatolie et le puissant coup qu’elle a porté à l’impérialisme, cela est enseigné dans les manuels d’histoire. Cette lutte glorieuse a été érigée en exemple pour les autres nations opprimées », poursuit le texte du ministère turc, dans une verve très kémaliste peu compatible avec le credo néo-ottoman du président Erdogan, qui se pose il est vrai quand cela l’arrange du côté des peuples colonisés, en oubliant qu’il se veut l’héritier de l’empire colonial turco-ottoman.

Erevan a riposté en ces termes : « Curieusement, les actuelles autorités de Turquie, qui ne manquent jamais une occasion d’exalter leur héritage ottoman, réagissent nerveusement lorsqu’il est question du Traité de Sèvres, que l’Empire ottoman lui-même avait signé avec un certain nombre d’Etats, dont la République d’Arménie ». « En refusant de faire face à son passé et en appelant les autres à ‘tirer les leçons de l’histoire …’, la Turquie poursuit sa politique traditionnelle de justification du génocide arménien et menace le peuple arménien de nouvelles atrocités », a indiqué A.Naghdalyan dans sa réponse. « Les actions de la Turquie contre la paix et la sécurité dans notre région et ses provocations militaires face à l’Arménie s’inscrivent dans la politique expansionniste du gouvernement turc qui vise à déstabiliser les régions voisines », a ajouté A. Naghdalyan en concluant que seules la reconsidération d’une telle politique et la capacité de faire face à son passé par la Turquie paveront la voie à une authentique réconciliation entre les peuples de notre région ». Le président turc, qui ne se prive pas de dénoncer le traité de Lausanne conclu en 1923 par Kemal Ataturk qui a dessiné les contours de la Turquie actuelle, estimant qu’il a bradé l’Empire ottoman, préfère généralement ne pas évoquer le traité de Sèvre, par lequel le dernier sultan ottoman avait fait des concessions territoriales bien plus importantes que le fondateur de la République turque.