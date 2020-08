Voici : Mort d’Edmond Kiraz : le dessinateur des Parisiennes est décédé à l’âge de 96 ans

Edmond Kiraz, inoubliable dessinateur des Parisiennes, est décédé ce mardi 11 août à l’âge de 96 ans. C’est son épouse, Sabine Bastien, qui a annoncé la nouvelle auprès de l’AFP.

Son coup de crayon était reconnaissable entre mille. Le dessinateur de presse Edmond Kiraz est décédé ce mardi 11 août à l’âge de 96 ans. C’est son épouse, Sabine Bastien, qui a annoncé la triste nouvelle à l’AFP. “Edmond Kiraz né au Caire le 25 août 1923 s’est éteint sereinement au petit matin de ce mardi 11 août 2020, dans son appartement parisien du 6e arrondissement de Paris qu’il aimait tant”, a-t-elle déclaré. Edmond Kiraz a dessiné pendant plus de trente ans pour Jours de France, l’hebdomadaire de Marcel Dassault. Il a également dessiné pour Vogue, Paris Match et Playboy. Il a commencé sa carrière à 17 ans en Egypte, en tant que dessinateur politique et caricaturiste. Véritable autodidacte, il s’était confié sur son art en 2011 auprès du site ActuaBD. “J’ai toujours dessiné. Je n’ai jamais fait d’études artistiques, jamais ! D’ailleurs, je trouve que cela coupe tout !”, avait-il assuré. Il tombe sous le charme des Parisiennes à l’âge de 22 ans, lorsqu’il arrive à Paris.

