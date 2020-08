Ilham Aliyev : Les exercices militaires sont une nouvelle manifestation de l’unité et de la fraternité Turquie-Azerbaïdjan

« Aujourd’hui, c’est le dernier jour des exercices militaires conjoints turco-azerbaïdjanais. La première phase des exercices militaires touche à sa fin. C’est un événement très important, il montre une fois encore notre unité et notre fraternité. Des exercices sont organisés dans les différentes villes du pays pendant plusieurs jours. Ces exercices sont très importants en termes de coopération militaire, mais en même temps, ils sont très importants et utiles pour le renforcement des contacts interpersonnels et la fraternité entre les nations », a déclaré Ilham Aliyev le président azéri ors de sa rencontre avec la délégation menée par Hulusi Akar, ministre de la Défense nationale de la République de Turquie, jeudi 13 août.

« C’est une tradition. Comme vous le savez, plus de 10 exercices militaires conjointes sont organisés chaque année en Azerbaïdjan et en Turquie. Donc, l’organisation de ces exercices constitue un cas ordinaire. Il ne faut pas y chercher un cas extraordinaire. Nous aussi constatons que ces exercices constituent un sujet de préoccupation dans certains pays. Mais il n’y a aucune raison pour cela. C’est une nouvelle manifestation de l’unité et de la fraternité Turquie-Azerbaïdjan », a estimé le président azerbaïdjanais.