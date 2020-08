Entretien téléphonique entre Ilham Aliyev et Vladimir Poutine à propos du volume de fret militaire transporté en Arménie

Selon le service de presse de la présidence azérie Ilham Aliyev, a donné le 12 août un coup de fil au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine.

Selon le communiqué Ilham Aliyev aurait informé son homologue russe Vladimir Poutine « de la provocation commise du 12 au 16 juillet par l’Arménie en direction de la région de Tovouz, à la frontière arméno-azerbaïdjanaise ».

Le chef de l’Etat azérie a souligné que des militaires des Forces armées de la République d’Azerbaïdjan et un civil azerbaïdjanais avaient été tués à la suite de cet acte d’agression de l’Arménie.

Ilham Aliyev aurait déclaré que de nombreuses maisons dans les villages et localités situés le long de la frontière avaient été détruites et endommagées à la suite des bombardements d’artillerie par les forces armées arméniennes.

Ilham Aliyev aurait dit que l’objectif principal de cette attaque militaire arménienne était d’impliquer des tiers dans le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Ilham Aliyev aurait porté à l’attention du président russe que l’intensification du transport de marchandises militaires de la Russie vers l’Arménie après les affrontements à la frontière arméno-azerbaïdjanaise, depuis le 17 juillet, suscitait l’inquiétude et de graves questions chez la population azerbaïdjanaise.

Ilham Aliyev aurait déclaré que le volume de fret militaire transporté, immédiatement après les affrontements militaires survenus à la frontière arméno-azerbaïdjanaise, depuis la Russie vers l’Arménie, via le Kazakhstan, le Turkménistan et la République islamique d’Iran, a dépassé les 400 tonnes et a souligné que l’objectif de son appel téléphonique était d’éclaircir cette question.

Au cours de la conversation téléphonique, les parties ont discuté des questions figurant à l’agenda de la coopération bilatérale entre les deux pays et ont exprimé leur intention mutuelle de renforcer encore plus le partenariat azerbaïdjano-russe dans tous les domaines.

Le président Ilham Aliyev a félicité Vladimir Poutine pour l’enregistrement du premier vaccin COVID-19 en Russie.