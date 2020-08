Les sauveteurs du lac Sevan et d’Arménie ont sauvé 9 personnes de la noyade

Selon Felix Tsolakyan le ministre des Situations d’urgences, l’équipe des sauveteurs du lac Sevan ont mis en place depuis le 17 juillet un régime intensif de surveillance au regard de la fréquentation plus importante du lac entre mi-juillet et fin août.

Ces sauveteurs surveillent les 3 plages publiques du lac Sevan 24h/24 sans interruption. Selon les informations communiquées par le ministère, depuis le début de la saison estivale, l’équipe des sauveteurs du lac Sevan et des autres lieux de baignade en Arménie ont sauvé de la noyade 9 personnes.

En 2019 l’Arménie avait enregistré 15 noyades dont 5 au lac Sevan. Jusqu’au 12 août 2020 on recensa en Arménie 13 noyades en Arménie.

Krikor Amirzayan