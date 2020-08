L’Ambassade des Etats-Unis à Erévan interdit à son personnel de voyager sur des avions des compagnies arméniennes

Selon le correspondant de Telegram en Arménie, l’Ambassade américaine à Erévan a interdit à son personnel de voyager sur les lignes aériennes arméniennes. L’Ambassade interdit également aux citoyens Américains de voyager sur ces mêmes appareils arméniens.

L’information serait communiquée par l’Ambassade des Etats-Unis à Erévan. Elle indiquerait « En juin 2020 l’Union européenne a inscrit sur la liste noire l’ensemble des compagnies aériennes arméniennes, inscription liée aux inquiétudes quant à la maintenance et la sécurité de ces appareils. Cette interdiction est pour tous les vols des compagnies aériennes arméniennes à destination des pays de l’Union européenne jusqu’en 2022 ». L’Ambassade américaine en Arménie interdit donc à son personnel d’utiliser dans leurs déplacements officiels les appareils des compagnies aériennes arméniennes.

Ces interdictions concernent les vols des compagnies Aircompany Armenia, Armenia Airways, Hélicoptères arméniens (Haygagan oughatirner), Atlantis Armenian Airlines, Atlantis European Airways, Mars Avia et Skyball. Liste non exhaustive.

Krikor Amirzayan