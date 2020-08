Serj Tankian fait un don de 5000 dollars aux Arméniens du Liban

Le leader de System Of A Down, Serj Tankian, a rejoint la campagne de collecte de fonds « Soutien urgent aux Libano-Arméniens » du Fonds Arménien Hayastan en faisant un don de 5 000 $.

Les fonds seront dirigés vers les besoins les plus urgents des Libano-Arméniens.

« Nous sommes reconnaissants de votre soutien continu et de votre soutien aux côtés du Liban et de nos frères et sœurs en ces temps difficiles », a déclaré le Fonds dans un message sur Facebook.

Suite à l’appel à l’action lancé par le Premier ministre de la République d’Arménie et administrateur du Fonds arménien mondial « Hayastan », Nikol Pashinyan, le Fonds a lancé une nouvelle campagne de collecte de fonds à la suite de l’explosion de Beyrouth qui a dévasté la ville.

Le Fonds exhorte à soutenir cet effort de secours critique et à aider les Arméniens libanais. Les dons peuvent être effectués sur la plateforme en ligne du Fonds ou directement sur le compte dédié à la Banque centrale du Fonds (détails sur le site Internet).