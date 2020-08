Le cimetière arménien d’Ankara profané

Le cimetière appartenant aux églises arméniennes du St Sauveur et St Karasun Manuk a été détruit, rapporte Ermenihaber.am .

Mustafa Yenerogu, vice-président du Parti de la démocratie et du progrès créé par l’ancien vice-premier ministre turc Ali Babacan, a soulevé la question avec le maire d’Ankara, Mansur Yavaş.

Il a déclaré que les restes avaient été enlevés des cimetières et que des ossements humains étaient été dispersés partout.

Mustafa Yeneroglu a souligné qu’il s’agit d’une situation honteuse, les restes doivent être enterrés immédiatement et le cimetière doit être restauré.

Le maire d’Ankara a déclaré qu’il s’occupait de ce « problème ».

Cette nouvelle profanation constitue une énième illustration de l’arménophobie endémique qui sévit en Turquie. Et hélas, pas uniquement dans le cercles dirigeants dont le discours ultranationaliste et raciste alimente la haine contre les vivants, sans même épargner les morts. Une honte en effet, à l’image de l’attitude générale d’un Etat turc génocidaire et négationniste.