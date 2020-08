Coronavirus : la France ajoute l’Arménie à sa liste de pays « écarlate »

Parce que le virus passe aussi par un contrôle renforcé des flux aux frontières, la France a décidé d’ajouter 16 nouveaux pays à sa liste dite « écarlate ». L’Arménie en fait partie. Les Français en provenance de ce pays du Caucase devront donc obligatoirement, à partir du 17 août, passer un test PCR à leur arrivée en France. Les voyageurs étrangers ne sont pas concernés car ils sont interdits de séjour en France.

#COVID19 | Lutter contre le virus passe aussi par un contrôle renforcé des flux à nos frontières.

La France a établi une liste de pays où le virus circule très activement, et d'où il ne sera plus possible de venir sans la preuve d’un test PCR négatif. pic.twitter.com/c7XIH5Sl16

— Gouvernement (@gouvernementFR) August 12, 2020