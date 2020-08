Aliev a appelé Poutine pour le féliciter pour le vaccin et évoquer la tension frontalière avec l’Arménie

A l’initiative de Bakou le président azéri Ilham Aliev et son homologue russe Vladimir Poutine ont eu hier un entretien téléphonique a indiqué le service de presse du Kremlin.

Aliev aurait félicité Poutine pour la découverte du vaccin russe contre le coronavirus. L’entretien aurait également porté sur la situation tendue à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan en juillet. Quelques autres dossiers auraient par ailleurs été évoqué entre les deux hommes. Concernant la tension à la frontière arméno-azérie, Vladimir Poutine aurait demandé la mise en place d’un certain nombre de mécanismes pour la baise de la tension à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Notons que le Kazakhstan, l’Argentine, la Moldavie ont également félicité Vladimir Poutine l’information de Moscou affirmant la découverte du vaccin contre le coronavirus.

Krikor Amirzayan