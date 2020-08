Erdogan va parler à Merkel et Michel

Ankara, 13 août 2020 (AFP) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a

déclaré jeudi qu’il allait s’entretenir dans la journée avec la chancelière

allemande Angela Merkel et le président du Conseil européen Charles Michel

pour tenter d’apaiser les tensions en Méditerranée orientale.

« Aujourd’hui, je vais avoir un entretien avec Mme Merkel et M. Michel », a

déclaré M. Erdogan lors d’un discours devant des responsables de son parti à

Ankara.

"La solution en Méditerranée orientale passe par le dialogue et les

négociations« , a affirmé le président turc, ajoutant toutefois qu’Ankara ne »laisserait aucun pays empiéter sur ses droits".

Les tensions se sont renforcées ces derniers jours dans une zone de la

Méditerranée orientale riche en hydrocarbures et disputées entre la Turquie et

la Grèce, Athènes accusant Ankara de mener des recherches énergétiques

illégales dans ses eaux.

La France, qui dénonce les actions « unilatérales » de la Turquie, a annoncé

jeudi avoir déployé temporairement deux chasseurs Rafale et deux bâtiments de

guerre en Méditerranée orientale pour faire « respecter le droit international ».

La découverte ces dernières années de vastes gisements gaziers en

Méditerranée orientale a aiguisé l’appétit des pays riverains et renforcé les

tensions entre la Turquie et la Grèce, deux pays voisins aux relations

régulièrement ponctuées de crises.

La situation s’est notamment détériorée après le déploiement lundi par

Ankara d’un navire de recherche sismique, escorté par des bâtiments

militaires, pour effectuer des recherches de gisements dans une zone

revendiquée par Athènes.

La marine grecque est également présente dans la zone pour « surveiller » les

activités turques, selon Athènes.

Les tensions actuelles sont en grande partie dues à un différend entre

Athènes et Ankara concernant les délimitations de leurs frontières maritimes,

à l’origine de nombreuses disputes ces dernières années entre ces deux membres

de l’Otan.

Athènes accuse Ankara de violer son territoire en effectuant des recherches

énergétiques au sud de l’île grecque de Kastellorizo (Meis, en turc), mais la

Turquie refuse d’admettre que ce petit territoire situé près de ses côtes

limite son champ d’action.

"Revendiquer une souveraineté maritime en se servant de l’île de Meis,

située à deux kilomètres des côtes turques et 580 kilomètres de la Grèce

métropolitaine, ne peut s’expliquer rationnellement", a ainsi estimé M.

Erdogan jeudi.