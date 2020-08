L’Arménien Armen Tsarukyan désire affronter Khabib Nurmagomedov en UFC

L’Arménien Arman Tsarukyan (23 ans) qui est né à Akhalkalak (région arménienne de Géorgie) et vit à Krasnodar (Russie) champion d’UFC, se préparerait à affronter le grand champion Russe Khabib Nurmagomedov qui combat dans sa catégorie de poids. « Je suis le meilleur challenger pour Nurmagomedov, je suis en très grande forme et je suis prêt à affronter les meilleurs lutteurs du combat libre UFC » a affirmé Arman Tsarukyan aux médias. « Cela fait 18 mois que je combats en UFC et je constate que j’ai beaucoup progressé et me trouve à un haut niveau. Lors du combat contre Nurmagomedov, je démontrerai toutes mes capacités » a confié l’Arménie au journal sportif russe Sport-Express. En juillet, à Abou Dhabi, Arman Tsarukyan s’est imposé dans le tournoi UFC Fight Night contre le Brésilien Davi Ramos (33 ans).

Krikor Amirzayan