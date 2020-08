Moderna, fondé par des immigrants, ouvre la voie à la réponse au Covid-19 selon Forbes

Moderna, la première entreprise à expédier un vaccin pour tester le nouveau coronavirus, a été fondée par un immigrant, écrit le magazine Forbes .

Non seulement un immigrant a fondé Moderna, mais bon nombre de ses principaux postes de direction, y compris son PDG, sont des immigrants, écrit l’auteur Stuart Anderson.

« Noubar Afeyan, co-fondateur et président de Moderna, est deux fois immigré. Il est né de parents arméniens au Liban et a immigré avec sa famille au début de son adolescence au Canada. Après avoir fréquenté l’université, Noubar Afeyan a déménagé aux États-Unis et a obtenu un doctorat en génie biochimique au Massachusetts Institute of Technology (MIT). Il a lancé sa première entreprise à 24 ans et l’a dirigée pendant 10 ans, période pendant laquelle il a fondé ou co-fondé cinq autres entreprises », poursuit Stuart Anderson.

En 1999, il a fondé Flagship Ventures pour développer de nouvelles entreprises à travers sa division interne VentureLabs. En plus d’investir dans des startups, l’idée était d’être plus systématique dans le développement des entreprises. VentureLabs a mené ses propres recherches et formé de nouvelles entreprises si la recherche s’avérait prometteuse.

« Le système d’immigration américain n’a pas de visa de démarrage pour créer une entreprise, ce qui est souvent un obstacle pour les ressortissants étrangers ayant de bonnes idées. Cependant, Noubar Afeyan a obtenu la résidence permanente par une autre voie et est crédité en tant que fondateur ou co-fondateur de 38 entreprises. Il détient également plus de 100 brevets. En 2009, il a cofondé Moderna, Inc. à Cambridge, Massachusetts », poursuit l’article.

Selon Forbes , Noubar Ayefan a exprimé son soutien aux moyens d’augmenter le nombre d’entrepreneurs immigrés en Amérique. Un visa de démarrage est un moyen. Noubar Afeyan considère les immigrants et les entrepreneurs comme des compléments naturels.

« Ce qui vous empêche d’innover, c’est d’être à l’aise », dit-il. « Si vous êtes un immigrant, vous avez l’habitude d’être hors de votre zone de confort. »