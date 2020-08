Inscriptions et graffitis sur les constructions sur le site d’Ani la capitale arménienne des Bagratides de l’an mille

Ani, la capitale arménienne des Bagratides, site classé qui se trouve en Turquie de l’autre côté de la rivière Akhourian marquant la frontière entre l’Arménie et et les territoires occupés, fait l’objet d’actes de vandalisme. Quelques constructions de la capitale de l’Arménie de l’an mille, ont fait l’objet d’inscriptions, de graffitis effectués par des inconnus sur le site pourtant classé en 2016 par l’Unesco au rang de Patrimoine culturel et architectural de l’humanité.

La négligence, le manque de surveillance et l’incivilité des visiteurs sont à l’origine de ces dégradations de ce site historique du patrimoine arménien. Ani qui est l’un des sites les plus visites de cette Turquie dite de l’Est qui est en réalité l’Arménie occidentale ou l’Arménie historique. Des visiteurs peu délicats inscrivent sur les murs historiques de ces constructions, des messages d’amour, ou d’actes pour affirmer leur passage. Des messages écrits à la craie ou à la peinture, mais également parfois incrustés dans la pierre avec des objets tranchants… Ces dégradations ont provoqué la colère de certains touristes qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux.

Krikor Amirzayan (Գրիգոր Ամիրզայեան)